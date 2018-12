POL-EU: Vandalismus in Grundschule

53881 Euskirchen-Flamersheim (ots) - Einen Schaden im mittleren vierstelligen Euro-Bereich verursachten Unbekannte über das vergangene Wochenende an der Grundschule in der Speckelsteinstraße. Montagmorgen (7 Uhr) hatte der Hausmeister herausgerissene Blechfensterbänke im Eingangsbereich der Schule festgestellt. Bei seinem darauffolgenden Rundgang bemerkte er eine geöffnete Feuertreppe zum Dach und in der Folge ein beschädigtes Oberlicht.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Euskirchen

Pressestelle

Telefon: 02251/799-203 od. 799-0

Fax: 02251/799-209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de



Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell