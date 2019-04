Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Balzfeld/BAB 6: Tödlicher Verkehrsunfall, Sattelzug und Transporter beteiligt - Pressemeldung Nr. 4

Balzfeld/BAB 6 (ots)

Am Montagvormittag ereignete sich auf der A 6 in Höhe Balzfeld ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem zwei Menschen tödlich verunglückten.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand stellt sich das Unfallgeschehen wie folgt dar:

Ein 47-jähriger Mann war gegen 11 Uhr mit seinem Sattelzug auf der rechten Fahrspur der A 6 in Richtung Mannheim unterwegs. In Höhe Balzfeld musste er sein Fahrzeug verkehrsbedingt abbremsen. Auch der dahinter befindliche Seat musste bremsen. Ein folgender 25-jähriger Kleinlasterfahrer, der unmittelbar zuvor vom mittleren auf den rechten Fahrstreifen gewechselt hatte, fuhr in der weiteren Folge, aus bislang unbekannten Gründen, ungebremst auf den Seat auf und schob diesen unter den Auflieger des bereits stehenden Sattelzugs auf. Dabei fing der Seat sofort Feuer. Die 53-jährige Fahrerin des Seat, ihre 80-jährige Beifahrerin sowie ein Hund, der sich ebenfalls im Auto befunden haben soll, kamen hierbei zu Tode. Der 25-jährige Fahrer des Kleinlasters erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert, der Fahrer des Sattelzugs wurde leicht verletzt.

Die Flammen griffen sofort auf den Sattelauflieger sowie den Kleinlaster über. Um ein Übergreifen des Feuers auf die Sattelzugmaschine zu verhindern, koppelte der 47-Jährige diese ab und fuhr sie aus dem Gefahrenbereich. Zuvor hatte er zusammen mit dem 25-Jährigen und einem Zeugen noch versucht die Flammen zu löschen. Der Brand konnte schließlich durch die Feuerwehren Wiesloch und Sinsheim, die mit 10 Fahrzeugen und 37 Wehrleuten vor Ort eingesetzt waren, gelöscht werden.

Die beiden Fahrzeuge und der Sattelauflieger, die vollständig ausgebrannt waren, wurden sichergestellt. Diese werden durch Gutachter zur Ermittlung der Unfallursache untersucht.

Dem 25-jährigen Fahrer des Kleinlasters wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Ergebnisse hierzu stehen noch aus. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt.

Während der Unfallaufnahme war die A 6 in Fahrtrichtung Mannheim bis ca. 16 Uhr voll gesperrt. Der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Sinsheim ausgeleitet. Danach wurde zunächst der linke Fahrstreifen wieder freigegeben. Gegen 20 Uhr konnte auch die mittlere Fahrspur wieder für den Verkehr freigegeben werden. Ab ca. 21.30 Uhr war die Fahrbahn wieder komplett freigegeben. Da durch die Hitzeentwicklung auch der Fahrbahnbelag der Autobahn stark in Mitleidenschaft gezogen wurde, wurde bis im betroffenen Bereich zur Schadensbehebung eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 60 km/h angeordnet.

Während der Löscharbeiten musste wegen der starken Rauchentwicklung auch die Richtungsfahrbahn bis ca. 12.15 Uhr voll gesperrt werden.

Durch die Autobahnmeisterei Walldorf wurden zur Absicherung der Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten Sichtschutzwände aufgestellt.

Die Ermittlungen des Verkehrskommissariats Walldorf zur Unfallursache dauern an.

