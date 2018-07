47559 Kranenburg (ots) - In der Zeit von Freitag, 30.06.2018, 13:00 Uhr bis Samstg, 07.07.2018, 00:30 Uhr drangen bisher unbekannte Täter in ein freistehendes Einfamilienhaus auf dem Drüller Weg ein, als die Bewohner sich im Urlaub befanden. Die Täter öffneten gewaltsam die Hauseingangstür, drangen in das Wohnhaus ein und durchsuchten die Räumlichkeiten. Sie entwendeten mehrere Schmuckstücke.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Kleve, Tel. 02821/5040

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell