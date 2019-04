Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unbekannte entwenden Kreuze aus Buntmetall von mehreren Gräbern - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots)

Auf dem Hauptfriedhof Mannheim in der Straße "Am Jüdischen Friedhof" entwendeten bislang unbekannte Täter im Zeitraum von Freitag, 22.03., bis Samstag, 30.03., mehrere Kreuze aus Buntmetall. Die Täter hatten bei fünf von zehn Gräbern die Kreuze gestohlen und die weiteren fünf verbogen bzw. beschädigt. Da an einem der Gräber ein Kreuz zurückgelassen wurde, ist es wahrscheinlich, dass die Täter bei ihrem Vorhaben gestört wurden. Die Höhe des verursachten Schadens kann bislang noch nicht beziffert werden.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt unter Tel.: 0621/3301-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Nadine Maier

Telefon: 0621 174-1107

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell