Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Ochsendorf: Zeugen zu Müllcontainer-Brand gesucht

Wolfsburg (ots)

Ochsendorf, Steimker Straße 11.11.19, 10.50 Uhr

Die Polizei Königslutter sucht Zeugen zu zwei Bränden von Müllcontainern in Ochsendorf. Es entstand ein Schaden von 400 Euro. Ein Anwohner hatte die brennenden Behälter um 10.50 Uhr in der Steimker Straße entdeckt und sofort Feuerwehr und Polizei verständigt. Die Freiwillige Feuerwehr brachte die Flammen schnell unter Kontrolle. Bei der Ursache gehen die Ermittler nach ersten Erkenntnissen von Brandstiftung aus. Daher hoffen die Beamten auf Zeugen, die Hinweise zu dem Brand geben können. Beobachtungen bitte an die Polizeiwache unter Telefon 05353-941050.

