Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Räderdiebe offenbar gestört - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Mönchengladbacher Straße 11.11.19, 23.55 Uhr

Die Polizei Wolfsburg sucht Zeugen zu einem versuchten Diebstahl von Fahrzeugrädern im Laufe des Montagabends im Stadtteil Hageberg-West. Als kurz vor Mitternacht eine Anwohnerin in der Mönchengladbacher Straße nach Hause kam und ihren eigenen Pkw abstellte, bemerkte sie, dass von einem nebenan geparkten VW Tiguan bereits Radschrauben gelöst waren. Daraufhin informierte die Zeugin sofort die Einsatzzentrale der Polizei per Notruf. Die eintreffenden Beamten stellten auch mehrere Steine in unmittelbarer Nähe zum Tiguan sicher, mit denen der Pkw vermutlich aufgebockt werden sollte. Es ist wahrscheinlich, dass die Diebe die zurückkommende Anwohnerin ebenfalls bemerkten und schnell flüchteten, so ein Beamter. Die Polizei Wolfsburg nimmt Hinweise zu dem Vorfall unter der Rufnummer 05361-46460 entgegen.

