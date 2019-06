Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Nußloch, Rhein-Neckar-Kreis: Unfallflucht, Zeugen gesucht!

Nußloch, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zeugen für eine Verkehrsunfallflucht, die sich am Freitagvormittag in der Massengasse in Nußloch ereignet hat, suchen derzeit die Beamten des Polizeipostens Leimen.

Gegen 10:30 Uhr befuhr ein bislang Unbekannter mit seinem Auto die Massengasse und blieb in Höhe des Anwesens 93 an einem geparkten Peugeot 207CC hängen. Hierbei wurde der linke Außenspiegel des Cabrios beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 500 Euro.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, die Polizei unter 06202/5709-0 oder 06224/1749-0 anzurufen.

