Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Käfertal: Gassi-Geherin von herabstürzendem Ast getroffen und verletzt

Mannheim (ots)

Am Freitagnachmittag gegen 16.15 Uhr, wurde eine Frau beim Gassi-Gehen im Käfertaler Wald unweit des Karlstern von einem herabstürzenden Ast am Kopf getroffen und verletzt. Der ca. 10 Meter lange und 15 cm dicke Ast war von einem Laubbaum abgebrochen und auf die Frau gefallen. Sie wurde nach notärztlicher Versorgung in ein Krankenhaus eingeliefert.

