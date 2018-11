POL-S: Fehler beim Abbiegen

Stuttgart-Mitte (ots) - Zwei Leichtverletzte sowie 25.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Sonntag (18.11.2018) in der Olgastraße. Ein 20-Jähriger war gegen 00.15 Uhr mit seinem Peugeot auf der Olgastraße in Richtung Charlottenplatz unterwegs. An der Einmündung zur Jakobstraße bog er gegen 00.15 Uhr nach links ab und übersah dabei den entgegenkommenden Audi eines 24-Jährigen. Durch den Aufprall wurde der Peugeot gegen einen parkenden Alfa Romeo geschleudert. Im Fahrzeug des Unfallverursachers wurden zwei Mitfahrer im Alter von 17 und 19 Jahren leicht verletzt.

