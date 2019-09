Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel

Hünxe - Unbekannter überfällt Busfahrer

Polizei sucht Zeugen

Wesel /Hünxe (ots)

Ein Unbekannter hat am Montagvormittag in Hünxe an einer Haltestelle einen Busfahrer überfallen und ist anschließend vom Tatort geflüchtet.

Der bislang unbekannte Mann war am Bahnhof in Wesel in den Bus der Linie SB 21, von Wesel in Richtung Gewerbegebiet Hünxe, eingestiegen. Er war der einzige Fahrgast im Bus. An einer Haltestelle im Hünxer Gewerbepark an der Otto-Hahn-Straße kam der Unbekannte zu dem 43-Jährigen Busfahrer nach vorne und bedrohte ihn mit einer Pistole. Er forderte den Busfahrer in akzentfreiem Deutsch auf, ihm Geld zu geben. Nachdem der 43-jährige dem Täter die Einnahmen aus dem Fahrkartenverkauf und sein privates Portemonnaie gegeben hatte, flüchtete der Unbekannte in Richtung Röntgenstraße.

Beschreibung des Mannes:

Circa 180 bis 190 cm groß, schlank, circa 30 bis 35 Jahre alt, hatte einen ungepflegten Vollbart und eine Brille mit Metallrand. Er trug ein hellgraues Cappy mit einem abgerundeten Schirm und einem weißen Buchstaben "C" auf der Front.

Im Rahmen der Fahndung konnten Polizeibeamte einen ebenfalls 43-jährigen Mann feststellen, auf den die Personenbeschreibung zutraf. Sie nahmen den Mann vorläufig fest. Ein Tatverdacht gegen den Mann konnte sich nicht erhärten, so dass der Mann Montagmittag wieder entlassen wurde.

Bei der Suche nach dem Täter wurde die Kreispolizei auch von einem Hubschrauber unterstützt.

Wer kann Hinweise auf den gesuchten Täter geben oder hat den Mann am Weseler Bahnhof, auf seiner Flucht oder bereits vorher schon einmal gesehen?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Hünxe, Tel.: 02858 / 91810-0.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Wesel

Pressestelle

Telefon: 0281 / 107-1050

Fax: 0281 / 107-1055

E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell