Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kamp-Lintfort - Raub auf Kiosk

Polizei sucht Zeugen

Kamp-Lintfort (ots)

Am Sonntag gegen 21.10 Uhr drangen drei unbekannte Täter in den Kiosk einer 44-jährigen Frau aus Kamp-Lintfort ein und hielten einem dort arbeitenden 37-jährigen Mann aus Kamp-Lintfort eine Schusswaffe an den Kopf.

Hiernach fesselte einer der Täter den Angestellten und klebte ihm den Mund zu. Die anderen beiden Täter leerten währenddessen die Kasse.

Ein Zeuge fand den 37-Jährigen wenig später. Ein Rettungswagen brachte den leicht verletzten Angestellten in ein Krankenhaus, das er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte.

Die drei Täter waren männlich, ca. 190 cm groß, muskulös und trugen schwarze, enganliegende Kleidung. Einer der Unbekannten führte eine schwarze Pistole mit sich. Einer der Täter sprach mit südländischem Akzent.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Kamp-Lintfort, Tel.: 02842 / 934-0.

