Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Einbrüche im Brahmsweg (21+36/2710)

Speyer (ots)

25.10 - 27.10.2019, 07:30 - 20:30 Uhr

Zwischen Freitag und Sonntag kam es im Brahmsweg zu einem Einbruch sowie einem Einbruchsversuch. In einem Fall hebelten die Täter dabei die Terrassentür eines Einfamilienhauses auf und verschafften sich so Zutritt in das Haus. Dort wurden sämtlich Zimmer durchwühl und Bargeld in 3-stelliger Höhe entwendet.

In einem zweiten Fall machten sich die Täter ebenfalls an der Terrassentür des dortigen Wohnhauses zu schaffen. An dieser konnten bei der Tatortaufnahme mehrere Hebelmarken festgestellt werden. Allerdings gelang es den Tätern offensichtlich nicht, die Tür zu überwinden bzw. auf andere Weise in das Haus einzudringen.

Die Polizei weißt in diesem Zusammenhang darauf hin, dass auch in diesem Jahr mit dem Beginn der "dunklen Jahreszeit" wieder vermehrt mit Einbrüchen zu rechnen ist. Daher beachten Sie bitte folgende Tipps der Polizei, um sich vor einem Einbruch zu schützen:

- Verschließen Sie auch bei kurzer Abwesenheit immer ihre Fenster, Balkon- und Terrassentüren. Gekippte Fenster sind für Einbrecher offenen Fenster! - Wenn Sie Ihren Schlüssel verloren haben, wechseln Sie umgehend den Schließzylinder. - Schließen Sie bei Verlassen des Hauses/der Wohnung immer ab und ziehen Sie die Tür nicht einfach nur ins Schloss. - Deponieren Sie Ihren Haus- oder Wohnungsschlüssel niemals außerhalb Ihrer Räume/im Außenbereich: Einbrecher kennen jedes Versteck! - Rollläden sollten zur Nachtzeit geschlossen werden. - Installieren sie Lichtquellen/Bewegungsmelder im Außenbereich - Lassen Sie im Außenbereich keine Einstiegshilfen wie beispielsweise Leitern, Gartenstühle, Mülltonnen stehen, die den Einbrechern das Eindringen erleichtern - Lassen Sie in der Urlaubszeit Briefkästen von Nachbarn leeren, bestellen Sie die Tageszeitung in dieser Zeit ab, Steuern Sie das Licht über Zeitschaltuhren. - Hinterlassen Sie keine Abwesenheitshinweise auf Ihrem Anrufbeantworter - Vermeiden Sie, dass andere von ihrer Abwesenheit durch Einträge in sozialen Medienportalen Kenntnis erlangen können. - Seien Sie wachsam im Hinblick auf Fremde/Verdächtige in ihrem Wohnumfeld und in der Nachbarschaft und melden sie solche Personen/Fahrzeuge der Polizei.

Weitere Tipps wie Sie sich vor Einbrechern schützen können, finden Sie unter www.polizei-beratung.de.

Wer sachdienliche Hinweise zu den genannten Einbrüchen im Brahmsweg geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei unter der Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Speyer

Telefon: 06232-137-253 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell