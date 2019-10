Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Unfallflucht

Speyer (ots)

26.10.2019, 09.30 bis 13.00 Uhr. Ein Im Erlich am Fahrbahnrand geparkter PKW Citroen Berlingo wurde vermutlich bei einem Abbiege- oder Wendevorgang vorne links am Kotflügel durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der Schaden beträgt ca. 800 Euro. Hinweise auf den Unfallflüchtigen nimmt die Polizei Speyer unter der Tel.-Nr. 06232/1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Speyer

Telefon: 06232-137-253 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell