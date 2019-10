Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Sachbeschädigung an PKW

Speyer (ots)

25.10.2019, 21.00 Uhr, bis 26.10.2019, 14.00 Uhr. Ein in der Webergasse am Fahrbahnrand geparkter PKW Mercedes A-Klasse wurde in der Nacht zum 26.10.2019 im hinteren Bereich zerkratzt. Der Schaden beträgt ca. 600 Euro. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge in diesem Bereich nimmt die Polizei Speyer unter der Tel.-Nr. 06232/1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

