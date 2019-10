Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Aus Autokorso geschossen

Speyer (ots)

26.10.2019, 14.05 Uhr. Aus einem PKW auf dem DM-Parkplatz in der Wormser Landstraße wurden mehrere Schüsse abgegeben. Der PKW setzte sich mit zwei weiteren PKWs in Richtung Innenstadt in Bewegung, wo sie in Höhe Rauschendes Wasser einer Kontrolle unterzogen wurden. Eigentliches Ziel sei eine türkische Hochzeit in Haßloch. In den drei PKWs befanden sich insgesamt vier Schreckschusspistolen, die von zwei jungen Männern im Alter von 16 und 22 Jahren mitgeführt wurden, die nicht im Besitz von Waffenscheinen waren. Die Waffen wurden sichergestellt. Die beiden Männer müssen sich nun strafrechtlich verantworten.

