Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsbeeinträchtigung

Bobenheim-Roxheim (ots)

Am Morgen des 26.10.2019, gegen 08:00 Uhr, kommt es in der Frankenthaler Straße in Bobenheim-Roxheim zu teilweise erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Grund hierfür sind Bauarbeiten: Mitarbeiter einer Baufirma schütten vor ein Anwesen eine erhebliche Menge Bausand, welche sich bis auf die Fahrbahn erstreckt. Eine Sondergenehmigung zur Straßenbenutzung wird vorher seitens der verantwortlichen Baufirma nicht eingeholt, ebenso keine Absperrung aufgestellt. Gemeinsam mit der Feuerwehr Bobenheim-Roxheim wird daher die Baustelle abgesichert. Die Arbeiten und somit auch die Beeinträchtigung des Straßenverkehrs gehen bis in den Mittag. Gegen 13:00 Uhr kann der Verkehr in beide Richtungen wieder ungehindert fließen.

