Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer

Böhl-Iggelheim (ots)

Am Samstagmittag kam es auf der Landstraße zwischen Böhl-Iggelheim und Schifferstadt gegen 15.45 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 62-jährige Autofahrerin befuhr die L454 aus Richtung Schifferstadt kommend und wollte vor der Einmündung zur L532 nach links auf einen befestigten Feldweg abbiegen. Hierbei übersah sie offenbar einen ihr entgegenkommenden Motorradfahrer, welcher kurz zuvor aus Richtung Böhl-Iggelheim kommend auf die L454 abgebogen war. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge, wobei das Motorrad in mehrere Teile gerissen wurde. Auch an dem Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Kradfahrer wurde durch den Unfall schwer verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Auch die Autofahrerin erlitt durch den Aufprall leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von ca. 15.000 Euro.

Polizeiinspektion Schifferstadt

