Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Fahren unter Alkoholeinfluss (10/0359) 26.10.2019, 03:34 Uhr

Speyer (ots)

Der 20-jährige Betroffene konnte am frühen Samstagmorgen in Speyer einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Hierbei stellten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des PKW Lenkers fest. Der anschließend durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,8 Promille. Die Fahrt war hiermit beendet. Der Betroffene durfte die Beamten zur Dienststelle begleiten, wo er einer weiteren Atemalkoholmessung unterzogen wurde. Dieser gerichtsverwertbare Test bestätigte die zuvor gewonnenen Erkenntnisse. Resultat dieser Alkoholfahrt war die Sicherstellung des Führerscheines bis zur Ausnüchterung. Weiterhin erwartet den Betroffenen ein Bußgeld von mindestens 500 Euro und ein Fahrverbot von mindestens einem Monat.

