Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verhinderte Trunkenheitsfahrten

Bild-Infos

Download

Frankenthal (ots)

Anlässlich einer Veranstaltung in der Benderstraße in Frankenthal kontrolliert die Polizei am 25.10.2019 kurz vor Mitternacht den dortigen Abreiseverkehr mit dem Schwerpunkt Alkohol am Steuer. Gegen 23:52 Uhr kann eine 25-jährige Fahrerin aus Heppenheim noch vor Fahrtantritt kontrolliert werden. Der freiwillige Atemalkoholtest ergibt 0,54 Promille, so dass ihr Führerschein und der Fahrzeugschlüssel präventiv bis zur Nüchternheit sichergestellt werden. Bei zwei weiteren, potentiellen Fahrern muss einer der nüchternen Mitfahrer einspringen, um den Weg nach Hause antreten zu können. Zudem wird zwei Radfahrern die Heimfahrt mit ihrem Rad in Folge entsprechender Alkoholisierung untersagt.

Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ

Polizeiinspektion Frankenthal

Polizeihauptkommissar Thomas Bader

Friedrich-Ebert-Straße 2

67227 Frankenthal

Telefon 06233 313-3103

Telefax 06233 313-3130

pifrankenthal@polizei.rlp.de

www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz

www.twitter.com/Polizei_FT

www.polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell