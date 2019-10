Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Körperverletzung (11/0424) 26.10.2019, 03:20 Uhr

Speyer (ots)

Leichte Verletzungen in Form von Schmerzen an Torso und Händen, sowie eine beschädigte Jacke ist die Bilanz eines Körperverletzungsdelikts in den frühen Morgenstunden des 26.10.2019. Die 38-jährige Geschädigte befand sich auf dem Weg zu ihrer Wohnung in Speyer-Nord, als sie von zwei männlichen Personen angegriffen wurde. Die beiden Männer hielten die Geschädigte fest und drückten sie an eine vor Ort befindliche Laterne. Die Geschädigte konnte sich mittels Gegenwehr aus den Fängen der beiden Täter befreien und flüchten. Über das Mobiltelefon eines zufällig vorbeikommenden Passanten konnte die Geschädigte die Polizei alarmieren. Die sofort eingeleitete Fahndung nach den beiden Tätern verlief zunächst negativ. Im Zuge der weiteren Fahndungsmaßnahmen konnten jedoch zwei Personen ermittelt werden, gegen die sich nunmehr der Tatverdacht richtet. Hierzu bedarf es jedoch weiterer Ermittlungen.

