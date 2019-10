Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Raub (29/1450) 25.10.2019, 13:04 Uhr

Speyer (ots)

Zwei Dosen mit medizinischem Cannabis ist die Beute eines 26-jährigen Mannes aus Speyer, die er am Freitagmittag aus einem Raubdelikt erlangte. Der Mann hatte den 24-jährigen Geschädigten angesprochen und ihn nach dem Besitz von Betäubungsmitteln befragt. Da der Geschädigte das medizinisch verordnete Betäubungsmittel nicht freiwillig aushändigen wollte, wandte der Täter Gewalt an, in dem er den Geschädigten packte und ihm drohte. Da der Geschädigte hierauf nicht reagierte, nahm sich der Täter die beiden Dosen selbst. Der Geschädigte wurde hierbei nicht verletzt. Im Zuge der sofortigen Fahndungsmaßnahmen der Polizei konnte der Beschuldigte wenig später festgestellt und kontrolliert werden. Er wurde zur Dienststelle verbracht, und weiteren strafprozessualen Maßnahmen unterzogen. Ihn erwartet ein Ermittlungsverfahren wegen Raub und versuchter Körperverletzung.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Speyer

Telefon: 06232-137-253 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell