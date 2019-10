POL-PDLU: Speyer - Einbruch in Autohaus (06/2510)

Polizeidirektion Ludwigshafen

Ein Mitarbeiter eines Autohauses in der Franz-Kirrmeier-Straße wurde am Freitagmorgen gegen 04:27 Uhr bei der Anlieferung von Fahrzeugen auf verdächtige Geräusche aus dem hinteren Bereich des Autohauses aufmerksam. Er verständigte daraufhin umgehend die Polizei. Diese konnte Hebelspuren an einer aufgebrochenen Seitentür feststellen. Eine Absuche des Autohauses nach Einbrechern verlief ohne Erfolg. Möglicherweise wurde diese durch den Mitarbeiter gestört und ergriffen unerkannt die Flucht. Nach erster Inaugenscheinnahme wurde nichts entwendet. Der Sachschaden an der Tür beläuft sich auf ca. 500 EUR. Zeugenhinweise in diesem Zusammenhang nimmt die Polizei unter der Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

