Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Wohnungseinbruch Lina-Sommer-Straße (63/2410)

Speyer (ots)

24.10.2019, 14:25 - 19:00 Uhr

Unbekannte Täter verschafften sich am Donnerstag vermutlich über eine verschlossene Kellertür Zutritt in ein Einfamilienhaus. Dort durchwühlten sie Schubladen und entwendeten mehrere Schmuckkästchen in mittlerem 3stelligen Wert. Hinweise auf die Täter konnten vor Ort nicht erlangt werden. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

