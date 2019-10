Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Dudenhofen - Abgelaufenes Versicherungskennzeichen und Betäubungsmitteleinfluss (28+36/2410)

Dudenhofen (ots)

24.10.2019, 10:30 Uhr

Am Donnerstagmorgen wurde am Konrad-Adenauer-Platz in Dudenhofen ein 20jähriger Rollerfahrer von der Polizei kontrolliert, weil den Beamten auffiel, dass an dem Roller ein Versicherungskennzeichen aus dem Vorjahr angebracht war. Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich neben dem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz Hinweise darauf, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmittel steht. Ein bei ihm durchgeführter Urintest reagierte positiv auf THC und bestätigte so den Verdacht. Dem junge Mann wurde deshalb eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Der Roller wurde vom Fahrzeughalter abgeholt.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Speyer

Telefon: 06232-137-253 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell