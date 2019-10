Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Ladendiebstahl mit Täterfestnahme (33/2410)

Speyer (ots)

24.10.2019, 12:08 Uhr

Am Donnerstag entnahm ein 25jähriger Mann aus Speyer in einem Warenhaus in der Maximilianstraße zwei Parfums im Wert von 100 EUR aus einem Regal und steckte diese in seine Hose. Als er auf hierauf angesprochen wurde, ergriff er die Flucht. Der Täter, welcher bereits zurückliegend als Ladendieb in Erscheinung ist und der Polizei bekannt war, konnte im Rahmen der Fahndung vor dem Amtsgericht Speyer festgestellt und kontrolliert werden. Im Rahmen seiner Durchsuchung konnte das Diebesgut bei ihm aufgefunden und sichergestellt werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Speyer

Telefon: 06232-137-253 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell