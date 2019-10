Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Frankenthal) -Verkehrsunfall mit verletztem Fahrradfahrer

Bild-Infos

Download

Frankenthal (ots)

Am 24.10.2019, um 08:00 Uhr befährt ein 18-jähriger Fahrradfahrer die Schnurrgasse in Frankenthal entgegengesetzt der Fahrtrichtung und bleibt in einer Kurve am Außenspiegel eines entgegenkommenden Pkw's hängen. Der Radfahrer klagt über Schmerzen in der Hand, benötigt jedoch keine medizinische Behandlung. Der Schaden am Außenspiegel des Pkw's wird auf ca. 500 Euro beziffert.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ludwigshafen

Polizeiinspektion Frankenthal

Telefon: 06233/3130

E-Mail: pifrankenthal.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell