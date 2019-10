Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unfallverursacher gesucht (66/2109)

Römerberg (ots)

23.10.2019, 17:30 Uhr Durch einen bislang unbekannten LKW-Fahrer wurde am Mittwochabend ein Verkehrsunfall mit zwei parkenden PKW verursacht, als er vom Hermann-Löns-Weg in den Kirchenweg fuhr. Hierbei seien die beiden PKW durch den LKW aufeinander geschoben worden, wobei ein Sachschaden von insgesamt ca. 2000 EUR entstand. Zeugenhinweise nimmt die Polizei jedoch unter der Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen

