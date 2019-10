Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Suche nach Unfallbeteiligten Schüler

Speyer (ots)

22.10.2019, 13:02 Uhr Zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Schülern kam es am Dienstagmittag als diese mit ihren City Rollern auf dem Gehweg der Zeppelinstraße miteinander kollidierten. Hierdurch kam ein 9-Jähriger zu Sturz und zog sich Verletzungen im Gesichtsbereich zu. Es kam zwar zu einem Gespräch der beiden Jungen, die Personalien wurden jedoch nicht ausgetauscht. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

