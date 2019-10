Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Nachtrag zu Einbruch in Biomarkt (02/2210)

Speyer (ots)

21.10.2019, 23:50 - 23:54 Uhr

Wie bereits am Vortag berichtet wurde, kam es am 21.10.2019 kurz vor Mitternacht zu einem Einbruch in einen Biomarkt in der Bahnhofstraße, bei welchem der Täter von der Polizei festgenommen werden konnte. Der 42jährige Beschuldigte wurde am Dienstag dem Haftrichter vorgeführt. Hier zeigte er sich geständig und wurde zu einer Freiheitsstrafe von 5 Monaten ohne Bewährung verurteilt.

