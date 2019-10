Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Verkehrskontrollen und Schulwegüberwachung (22+24/2210)

Speyer (ots)

22.10.2019

Am Dienstag wurden durch die Polizei Speyer mehrere Verkehrskontrollen in der Neustadter Straße Dudenhofen und der Auestraße Speyer durchgeführt. Bei 37 kontrollieren Fahrzeugen konnten 6 Gurtverstöße festgestellt und geahndet werden. 2 Verkehrsteilnehmer wurde wegen des Bedienens eines Mobiltelefons während der Fahrt beanzeigt und 2 Verwarnungen wegen des Nichtmitführens einer Warnweste ausgesprochen. Zudem wurden 9 Mängelberichte im Zusammenhang mit den Kontrollen ausgestellt.

Neben den Verkehrskontrollen nahm sich die Polizei an diesem Morgen gemeinsam mit dem Ordnungsamt auch der Überwachung des Schulwegs an der Salierschule an. Hier kam es lediglich zur Verwarnung zweier Radfahrer für freihändiges Fahren. Ansonsten verlief die dortige Schulwegüberwachung ohne weitere Beanstandungen.

