Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Dudenhofen - Pedelec-Diebstahl im Waldgebiet Dudenhofen (21/2210)

Dudenhofen (ots)

22.10.2019, 17:00 - 18:00 Uhr

Unbekannte Täter entwendeten am Dienstag zwischen 17:00 - 18:00 Uhr im Bereich des Waldrandes Ganerb Dudenhofen ein dort verschlossen abgestelltes Pedelec Hercules im Wert von ca. 2200 EUR. Als der Geschädigte vom Pilzsammeln an den Abstellplatz seines Zweirads zurückkam, stellte er dessen Fehlen fest. Es liegen derzeit keinerlei Täterhinweise vor. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

