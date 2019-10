Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Körperverletzung in der Petschengasse (38/2210)

Speyer (ots)

22.10.2019, 15:40 Uhr

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einer 20-Jährigen aus Speyer und ihrer 52jährigen Tante, kam es am Dienstagnachmittag in der Wohnung eines Wohnhauses in der Petschengasse.

Im Rahmen des Streits um ein Mobiltelefon, welches letztlich aus dem 3 Stock geworfen und leicht beschädigt wurde, kam es zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung. In deren Verlauf wurde die 20jährige von ihrer Tante in die Schulter gebissen wurde. Mit dem Tatvorwurf der Körperverletzung und der Sachbeschädigung konfrontiert, räumte die Beschuldigte ihr Handeln beschämt ein und bereute innständig, derart die Kontrolle über sich verloren zu haben.

