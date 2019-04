Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Aktueller Warnhinweis: Telefonanrufe durch falsche Polizeibeamte

Bad Kreuznach (ots)

Am Ostermontag wurden bisher zahlreiche Personen im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Bad Kreuznach durch falsche Polizeibeamte angerufen. Die falschen Polizeibeamten verwickeln, unter Vortäuschung falscher Tatsachen die Angerufenen in ein Gespräch, in dessen Verlauf nach Bargeld und Wertgegenständen im Anwesen gefragt wird. Die Polizei rät das Gespräch sofort zu beenden und nicht auf die Fragen einzugehen.

Ist eine Telefonnummer im Display des Telefons sichtbar, so sollte diese notiert und die Polizei informiert werden. Aber auch die Namen, mit denen sich die Anrufer melden sind für die Polizei von Relevanz.

