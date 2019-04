Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

L409 bei Neu-Bamberg (ots)

Am 21.04.2019 gegen 13.50 Uhr kommt es in Neu-Bamberg an der Einmündung L 409 / K 88 zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 67-jährigen Pkw- und einem 58-jährigen Motorradfahrer. Der Motorradfahrer befährt die bevorrechtigte L 409 in Richtung Tiefenthal, als er von dem einfahrenden, aus Richtung K 88 kommenden Pkw-Fahrer übersehen wird. Es kommt zum Frontalzusammenstoß, wodurch der Motorradfahrer auf die Windschutzscheibe geschleudert wird und Oberschenkelfrakturen erleidet. Er wird erstversorgt und zu weiteren Untersuchungen in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. Das Motorrad ist nicht mehr fahrbereit und muss abgeschleppt werden. Der Pkw-Fahrer kommt mit dem Schrecken davon.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bad Kreuznach



Telefon: 0671 8811-100

E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.badkreuznach



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell