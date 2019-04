Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Schwerer Verkehrsunfall auf der B420 bei Hochstätten mit Beteiligung zweier Radfahrer

B420 bei Hochstätten (ots)

Am 21.04.2019 gegen 11.47 Uhr kommt es im dreispurigen Bereich der B 420 bei Hochstätten zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einer 81-Jährigen Pkw-Fahrerin und zwei Rennradfahrern. In Richtung Hochstätten bei starkem Gefälle fahren die Radfahrer zunächst hintereinander, als die Pkw-Fahrerin zum Überholen ansetzt. In diesem Moment schert der hintere Radfahrer nach links aus und es kommt zum seitlichen Zusammenstoß zwischen dem PKW und dem Rad. Die beiden Räder verkeilen sich, weshalb die Radfahrer zu Boden stürzen und bei hoher Geschwindigkeit über den Asphalt geschleudert werden. Die beiden Männer tragen zur Unfallzeit einen geeigneten Schutzhelm, erleiden jedoch erhebliche Kopfverletzungen. Mit Rettungshubschraubern werden die beiden verletzten Personen in umliegende Krankenhäuser geflogen.

