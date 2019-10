Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit verletzten Radfahrern (57/1845)

Speyer (ots)

23.10.2019, 17:39 Uhr Am frühen Mittwochabend befuhren ein 19- jähriger sowie ein 56-jähriger Mann die Bahnhofstraße in Richtung Gilgenstraße und mussten an der Einmündung zur Oberen Langgasse aufgrund der rot geschalteten Lichtzeichenanlage abbremsen. Über den Umstand, dass der 19-Jährige zuvor den 56-Jährigen überholt hatte und sich an der Ampelanlage direkt vor ihn stellte, zeigte sich dieser nicht erfreut, was ihn dazu veranlasste, den jungen Mann zur Rede zu stellen. Da dieser jedoch nicht anhielt, packte er ihn beim Anfahren schließlich am Rucksack, wodurch beide zu Sturz kamen und sich leicht verletzten.

