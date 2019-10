Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Auffahrunfall

Erlenbach bei Dahn (ots)

Ein 16-jähriger Leichtkraftradfahrer befuhr am Montag gegen 15.25 Uhr die L 490 von Erlenbach kommend in Richtung Niederschlettenbach. Aufgrund der Verkehrslage musste ein vorausfahrender 20-jähriger Pkw-Fahrer seine Geschwindigkeit verlangsamen. Der Fahrer des Leichtkraftrades bemerkte dies zu spät und fuhr infolge zu geringen Sicherheitsabstandes auf den Pkw auf. Verletzt wurde niemand. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 2.500 Euro.

