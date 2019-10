Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Im Zeitraum von Dienstag, den 22.10.2019 um 15:30 Uhr bis Mittwoch, den 23.10.2019 um 07:30 Uhr, kam es in der Adam-Opel-Straße in Maxdorf zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer stieß vermutlich beim Ein-/ Ausparken aus einer Parklücke gegen die linke Vorderseite eines in Längsaufstellung zur Fahrbahn geparkten Mercedes Sprinter. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern entfernte sich der Fahrzeugführer vom Unfallort. Bei dem Unfallverursacher dürfte es sich um ein roten PKW handeln. Der Sachschaden wird auf ca. 2000 EUR geschätzt.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237/934-1100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pwmaxdorf@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

