Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Warthausen - Auto überschlägt sich

Nach einem Fahrfehler kam am Dienstag eine 20-Jährige bei Warthausen von der Fahrbahn ab.

Ulm (ots)

Die 20-Jährige fuhr gegen 5.30 Uhr auf einem Verbindungsweg bei Oberhöfen. In einer Kurve überquerte nach Angaben der Frau ein Reh den Weg. Sie wollte dem Tier ausweichen und verlor die Kontrolle über ihren VW. Vermutlich auch aufgrund überhöhter Geschwindigkeit kam sie nach links von der Fahrbahn ab und fuhr durch ein Gebüsch. Danach kam der VW wieder auf die Fahrbahn zurück und überschlug sich. Das Auto blieb auf der Seite liegen. Die Fahrerin konnte sich aus dem Fahrzeug befreien. Sie lief in Richtung Oberhöfen, um Hilfe zu holen. Ein Zeuge hatte zwischenzeitlich den verunfallten VW entdeckt. Er informierte die Polizei. Kurz nach dem Eintreffen der Polizei kam auch die Unfallverursacherin mit Angehörigen zurück zur Unfallstelle. Da sich die Frau bei dem Unfall verletzte wurde der Rettungsdienst angefordert. Der brachte sie in ein Krankenhaus. Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Die Polizei mahnt, die Geschwindigkeit der Fahrbahn, der Sicht und der Witterung anzupassen. Auch zu den persönlichen Fähigkeiten des Fahrers muss sie passen, zum Verhalten des Fahrzeugs und vielen anderen Dingen. Deshalb empfiehlt die Polizei, lieber langsamer zu fahren. Und lieber etwas später anzukommen als gar nicht.

+++++++ 1664662

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell