Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 130519-458: Keine Beute bei Einbruch in Lebensmittelmarkt

Radevormwald (ots)

In einen Lebensmittelmarkt an der Elberfelder Straße sind Unbekannte gegen 03.40 Uhr am Montagmorgen (13. Mai) eingestiegen. Die Täter verschafften sich über ein Fenster Zugang zu einem Personalraum des Marktes, wobei sie einen Alarm auslösten. Vermutlich nahmen sie deshalb von ihrem Vorhaben Abstand und flüchteten ohne Beute. Sollten Sie verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, so melden Sie dies bitte dem Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990.

