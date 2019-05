Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 130519-457: Mercedes Sprinter gestohlen

Marienheide (ots)

Einen grau-blauen Mercedes Sprinter haben Unbekannte in der Nacht zu Montag (12./13. Mai) im Marienheider Ortszentrum gestohlen. Der Kleintransporter war am Sonntagabend gegen 20.30 Uhr im Bereich der Straße "Auf der Höhe" abgestellt worden. Gegen 04.20 Uhr am Morgen war das Fahrzeug verschwunden. Der mit den Kennzeichen K-MM 7902 versehene Sprinter ist an der Fahrzeugfront mit einem Aluminiumbügel und Zusatzscheinwerfern ausgerüstet. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Pressestelle

Michael Tietze

Telefon: 02261/8199-650

E-Mail: michael.tietze@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell