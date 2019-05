Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 130519- 456: Einbrecher in der Innenstadt unterwegs

Hückeswagen (ots)

Eine Gaststätte und eine Spielhalle haben Einbrecher in der Nacht zu Montag (13. Mai) in der Hückeswagener Innenstadt aufgesucht. Keinen Erfolg hatten sie dabei an einer Gaststätte in der Islandstraße, an der sich mehrere Hebelspuren fanden. Hier waren die Täter in der Zeit von 00.30 Uhr bis 09.15 Uhr aktiv. Erfolgreich verlief dagegen der Einbruch in eine Spielhalle am Bahnhofsplatz. Dort zeichnete eine Videoüberwachung gegen 02.25 Uhr eine Person auf, die zunächst die Eingangstüre und im Anschluss zwei Geldspielautomaten aufhebelte. Der Mann trug dabei eine dunkle Hose, einen vermutlich blauen Kapuzenpullover und helle Schuhe. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Pressestelle

Michael Tietze

Telefon: 02261/8199-650

E-Mail: michael.tietze@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell