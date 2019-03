Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Maikammer - Auf allen Vieren durch Maikammer

Eine Autofahrerin meldete gegen 21.45 Uhr (20.03.2019) einen betrunkenen Mann, der vor Ihrem Fahrzeug rumgetanzt wäre und sich nun kriechend auf allen Vieren in der Weinstraße Nord fortbewegen würde. Wenig später meldete ein junger Mann seinen Kumpanen vermisst. Nach einer kurzen Suchaktion konnte der orientierungslose Kumpane an der Bushaltestelle in der Weinstraße Süd zwar alkoholisiert aber unverletzt angetroffen werden. Er wurde von seinem Papa nach Hause gebracht.

