Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau/A65 - Drei Verletzte

Bild-Infos

Download

Landau/A65 (ots)

Drei verletzte Personen sowie ein Gesamtschaden von 15000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich gestern Mittag gegen 14 Uhr auf der A65 bei der Anschlussstelle Landau-Zentrum in Fahrtrichtung Ludwigshafen ereignet hatte. Ein 18-jähriger Hyundaifahrer erkannte einen Bremsvorgang eines vorausfahrenden Kleintransporters zu spät und fuhr in dessen Heck. Dabei wurde der Beifahrer des Unfallverursachers sowie die beiden Insassen des Kleintransporters verletzt und mussten in ein Krankenhaus. An den beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Bei der Unfallaufnahme musste die rechte Fahrspur gesperrt werden, weshalb es zu Verkehrsbehinderungen kam.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Edenkoben

Michael Baron



Telefon: 06323 955 120

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell