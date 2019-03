Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edesheim - Erneuter Einbruch in das Wertstoffwirtschaftszentrum

Edesheim (ots)

Erneut sind Unbekannte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (19.03. - 20.03.2019) auf das Gelände des Wertstoffwirtschaftszentrums eingedrungen und haben dort aus verschiedenen Containern Schrottbestände entwendet. Aus dem aufgebrochenen Bürogebäude wurde u.a. ein Luftkompressor gestohlen. Das Stehlgut wurde mit einem Schubkarren an den Geländezaun transportiert und in ein Fahrzeug verladen. Von den Tätern fehlt jede Spur. Zeugen, die in den letzten Tagen verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 oder per E-Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Polizeiinspektion Edenkoben

