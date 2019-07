Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Reisender am S-Bahnhof Hermannstraße attackiert - Zeugen gesucht

Berlin - Neukölln (ots)

In der Nacht zu Sonntag schlugen mehrere Personen mit einer Metallkette auf einen Reisenden am S-Bahnhof Hermannstraße ein und verletzten ihn dabei am Kopf.

Gegen 1:20 Uhr griff die fünfköpfige Personengruppe den 30-jährigen Berliner nach eigener Aussage grundlos in der Vorhalle des S-Bahnhofes an. Dabei schlugen die Personen nicht nur mit ihren Fäusten auf ihr Angriffsopfer ein, sondern nutzen dazu auch Bierflaschen und eine Metallkette. Der 30-jährige deutsche Staatsangehörige erlitt dadurch mehrere Verletzungen am Kopf. Rettungskräfte brachten ihn zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Alarmierte Bundespolizisten fanden zwei Telefone im Bereich des Tatortes und stellten diese sicher.

Einige Zeugen gaben darüber hinaus an, dass noch weitere Personen durch die Gruppe im Bahnhof angegriffen und verletzt worden sein sollen. Diese befanden sich jedoch nicht mehr vor Ort.

Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung gegen die bislang unbekannten Täter ein. Zeugen, die sachdienliche Angaben zur Tat oder der Identität der Angreifer machen können, werden gebeten, sich bei der Bundespolizei zu melden.

Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Berlin-Ostbahnhof unter der Rufnummer 030 / 2977790 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Zudem kann auch die kostenlose Servicenummer der Bundespolizei (0800 / 6 888 000) genutzt werden.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeidirektion Berlin

- Pressestelle -

Schnellerstraße 139 A/ 140

12439 Berlin



Telefon: 030 91144 4050

Mobil: 0175 90 23 729

Fax: 030 91144-4049

E-Mail: presse.berlin@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Berlin, übermittelt durch news aktuell