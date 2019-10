Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Dudenhofen - Alleinunfall im Boligweg (58/2410)

Dudenhofen (ots)

24.10.2019, 13:36 Uhr

Eine 61jähriger Mann aus Harthausen befuhr am Donnerstagmittag mit seinem Toyota den Boligweg von der B39 kommend. Kurz vor der Verkehrsinsel kam er aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn, fuhr an der Verkehrsinsel links vorbei und kam dann nach links von der Fahrbahn ab. Letztlich lenkte er das Fahrzeug in einen Vorgarten und kam dort zu stehen. Durch den Zusammenstoß mit einem Edelstahlgartenzaun wurde dieser aus der Verankerung gerissen und fiel gegen ein parkendes Fahrzeug sowie auf einen Stromkasten. Zu einer Gefährdung andere Verkehrsteilnehmer ist es glücklicherweise nicht gekommen. Es entstand jedoch erheblicher Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 EUR. Der Unfallfahrer selbst wurde durch das Unfallgeschehen lediglich leicht verletzt und kam zur weiteren Abklärung in ein örtliches Krankenhaus. Der Boligweg musste aufgrund der Unfallaufnahme für ca. 45 Minuten vollgesperrt werden.

