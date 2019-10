Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Verkehrsunfall zwischen Fußgänger und Pkw (34/2410)

Speyer (ots)

24.10.2019, 08:09 Uhr

Am Donnerstagmorgen kam es in der Siemensstraße auf Höhe der Bahnhaltestelle Speyer-Nord zu einem Verkehrsunfall, bei welchem eine 19jährige Fußgängerin beim Überqueren der Fahrbahn von einem Opel Corsa erfasst und leicht verletzt wurde. Die Fußgängerin trat hierbei offensichtlich ohne Beachtung des Fahrzeugverkehrs auf die Fahrbahn. Trotz eines sofortigen Bremsmanövers war es der 40jährige Pkw-Fahrerin, die in Richtung Innenstadt unterwegs war, nichtmehr möglich, einen Zusammenstoß zu verhindern. Die Fußgängerin wurde so vom Fahrzeug erfasst und auf die Motorhaube geschleudert, wo sie mit ihrem Kopf auf der Windschutzscheibe aufschlug. Sie war jedoch ansprechbar und erlitt lediglich kleinere Schürfwunden. Zur Abklärung etwaiger weiterer Verletzungen kam sie in ein örtliches Krankenhaus. An dem Opel entstand Sachschaden von ca. 500 EUR.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Speyer

Telefon: 06232-137-253 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell