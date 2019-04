Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kerken - Diebstahl

Grauer VW Multivan mit dem Kennzeichen KLE-VP120 entwendet

Kerken-Stenden (ots)

Am Donnerstag (11. April 2019) zwischen 0.30 und 9.15 Uhr entwendeten unbekannte Täter an der Dorfstraße einen grauen VW Multivan mit dem Kennzeichen KLE-VP120. Der neun Jahre alte VW-Bus war in einer Garagenauffahrt geparkt.

Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Geldern unter Telefon 02831 1250. (ME)

