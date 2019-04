Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 170419-374: Zeugen verhindern Einbruch in Kiosk

Gummersbach (ots)

Aufmerksame Zeugen haben in der vergangenen Nacht (17. April) die Polizei gerufen, weil zwei Unbekannte in Dieringhausen einen Kiosk aufbrechen wollten; die Täter konnten zwar fliehen, ließen aber einen Motorroller am Tatort zurück. Gegen 02.40 Uhr hatte eine Anwohnerin beim Blick aus dem Fenster zwei Personen gesehen, die mit einem Brecheisen an der Eingangstür eines Kiosks an der Königstraße hantierten. Weil dies offenbar nicht gelang, ließen die Täter von dem Versuch ab und entfernten sich zu Fuß. Während die alarmierte Polizei schon auf dem Weg zum Tatort war, kehrten die beiden mit einem Motorroller noch einmal zurück, um sich erneut an der Tür zu versuchen. Kurz vor Eintreffen des ersten Streifenwagens flüchteten die Beiden, hatten allerdings keine Zeit mehr auch den Roller mitzunehmen. Der Roller befindet sich nun im Gewahrsam der Polizei, die die Ermittlung nach den Tatverdächtigen als sehr erfolgsversprechend beurteilt.

